«الرحلة الذهبية» في 10 نقاط

حدث عالمي وتاريخي ينتظره جموع الشعب المصرى وكل عشاق الحضارة الفرعونية في أنحاء العالم، ساعات قليلة متبقية على الحدث التاريخي الأبرز والمتمثل في موكب نقل المومياوات الملكية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" أبرز 10 معلومات عن موكب نقل المومياوات المنتظر في تمام الساعة 6 من مساء اليوم.1 – سيبدأ موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير وينتهي في المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط.2 - تبدأ احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.3 - تبدأ الاحتفالية بعروض لفتيات يرتدين أزياء فرعونية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير ويشارك تلك الاحتفالات عدد من النجوم المصريات.4 - سيتم وضع المومياوات الملكية داخل 22 عربة، لـ 22 ملكًا، بحيث تحمل كل عربة ملكًا.5 - كل عربة من أصل 22 عليها اسم الملك الذي تحمله بثلاث لغات.6 - سوف تتحرك عربات نقل المومياوات في عرض حول مسلة ميدان التحرير، وفي هذه اللحظة يلتقي رمسيس الثاني بمسلته عقب 3 آلاف عام افترقا خلالهما، وبذلك يبدأ الافتتاح الرسمي لميدان التحرير والمسلة والأربع كباش.7 - يبدأ تحرك موكب نقل المومياوات الملكية بداية من ميدان التحرير ثم ميدان سيمون بوليفار، إلى كورنيش نهر النيل، ويستمر الموكب في السير من خلال جاردن سيتي، ثم المرور من شارع قصر النيل والمنيل، وصولا بسور مجرى العيون.8 - تُختتم رحلة موكب المومياوات الملكية داخل المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.9 - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب نقل المومياوات داخل متحف الحضارة من خلال احتفالية ضخمة تضم ضيوف من جميع دول العالم.10 - سيتم عرض المومياوات الملكية في متحف الحضارة بشكل نهائي عقب 14 يوما.