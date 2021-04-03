افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

يحتضن جاليري مشربية بمنطقة وسط القاهرة، في الثالثة عصر اليوم، معرضا استعاديا للفنان سعد كامل، تحت عنوان "حكاوي شعبية"، يستمر حتى 15 أبريل الجاري، من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، تزامنا مع ذكرى ميلاد الفنان التشكيلي الراحل سعد كامل (1924-2012)، فنان الجرافيك المعروف ومؤسس جاليري مشربية.يضم المعرض مجموعة نادرة من أعماله الفنية، حيث يأخذنا إلى رحلة فريدة من الحكايات الخرافية المستوحاة من تراثنا الشعبي المصري، إلى العالم الخيالى للفنان سعد كامل الغني بإبداعاته العبقرية وتفاصيله الحسية الرقيقة وتقنياته المبتكرة المتنوعة، ويعد فرصة للتعرف على جزء غير مسبوق من تاريخ الفن المصري المعاصر.وعن سعد كامل يقول الناقد الفنان "صلاح بيصار"، إنه ولد في مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية وقت أن كانت واحة ظلية خضراء جمعت بين الريف والحضر، يفيض سوقها فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدنيا شعبية تمتد فى لوحات مطبوعة بطرق بدائية تجسد أبطال الملاحم الشعبية من الزير سالم وأبو زيد الهلالى وعنتر وعبلة والأميرة ذات الهمة تتوهج بخطوط تلقائية، مع الحصير الملون والكليم والسجاد الشعبى ومجسمات من أختام ذات نقوش وعرائس وأباريق السبوع والتماثيل الجصية الصغيرة.وتابع: "كان يحلو لفناننا فى طفولته تأمل كل هذا ونقله فى كراسة الرسم من بداية التحاقه بالمدرسة مضيفا عليه مواكب الجمال والبواخر التى تشق المياه والتى كان يراها على واجهات البيوت فى مواسم الحج، وهذا ما أكد إصراره على الالتحاق بالفنون الجميلة القسم الحر واستمراره فى الدراسة بها حتى عام 1949، ولم يكتف بهذا بل سافر إلى إيطاليا والتحق بأكاديمية روما للفنون الجميلة قسم الرسم الزخرفى وحصل على دبلومها عام 1953 كل هذا من أجل تعميق اتجاهه نحو الفن الشعبى والبحث عن إيقاع معاصر يضاف إلى هذا التراث الذى يغنى للحياة".