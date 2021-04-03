سقوط «نصابة» الوظائف الحكومية في الجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط سيدة تنصب على المواطنين بحجة تعيينهم في الوظائف الحكومية في الجيزة.أكدت التحريات قيام إحدى السيدات، مقيمة بالجيزة بانتحال صفة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية وممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرتها على تعيينهم ببعض الهيئات الحكومية - خلافًا للحقيقة- وقامت بالاستيلاء عــلى مبالغ مالية منهم تحت هذا الزعم دون الوفاء بذلك.وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.وعثر بحوزتها على "2 كارنيه يحملان اسم وصورة المتهمة منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية مزوران بالكامل، مجموعة من المستندات والمحررات الخاصة براغبى الحصول على وظائف، هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوى الــعديد من المستندات المضبوطة وكذا محادثات نصية على برنامج الواتساب بينها وبين ضحاياها التى تؤكد نشاطها الإجــرامى المشار إليه".وأمكن الإستدلال على بعض المواطنين من ضحايها، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمة بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية "خلافًا للحقيقة".بمناقشة المتهمة المضبوطة ومواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.