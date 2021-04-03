تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وخبراء مشروع "الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبصحبتهم الخبير الأمريكي المهندس محمد ملكاوي خبير تكنولوجيا المعلومات وتخطيط موارد المؤسسات من بين أعضاء المكتب الاستشارى Tetra Tech.4جاء ذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة البرامج المالية وتطبيق آليات التحول الرقمى والميكنة فى ظل منظومة الشمول المالى وفقًا لإستراتيجية 2030 التى تسعى الدولة المصرية فيها الى إحتواء كافة المشاركين فى القطاعات الحكومية وبالإشارة الى توجة الشركة كى تصبح نقطة إنطلاق للبرامج التكاملية وفقًا لرؤية الشركة فى تطوير أعمالها.وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي الانتهاء من تنفيذ ورشة العمل المنعقدة لعدد (40) متدرب من مديري الأدارات العامة بالشركة ونوابها للتعرف على أهم متطلبات تطبيق برنامج (SAP 4s Hana) كأحدث إصدار متطور لشركةSAP العالمية.جاء ذلك بحضور خبير تكنولوجيا المعلومات وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لعرض محاكاة لأهم الوظائف والتعريف بالمهام والأدوات وإمكانيات التوسع والربط المستقبلي لكافة انشطة الشركة الداخلية، والذي يسمح أيضا بالقدرة على الربط مع المنظومات الخارجية للجهات العاملة بالدولة كالبنوك ومنظومات الحوسبة العامة لاستقبال الشكاوى، مما يسمح بسهولة التعامل وتسجيل العمليات ومعالجتها وتحليلها وعرضها بصورة تخدم جميع المستويات العليا بالشركة فى عملية إتخاذ القرار.وأضاف أيضا أن المشروع أجرى سلسلة من التدريبات ضمن برنامج إعداد وتأهيل الكوادر الشابة لأعمال الصيانة والتحقق من الاداء الأمثل للمعدات والاكتشاف المبكر للاعطال وذلك بهدف ثقل مهارات تلك الكوادر فنيًا حتى تكون قادرة علي نقل الخبرات الفنية والتنظمية لجميع العاملين بالمحطات الفرعية والرئيسية للوصول إلى افضل أداء لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والمحافظة علي العمر الافتراضى للمعدات من مولدات ومحركات وطلمبات ولوحات محسن معامل القدرة وتقليل الفاقد من الطاقة والمواد الخام المستخدمة، وقد تم التطبيق ب(محطة رفع صرف صحى البنك الدولى، ومحطة الوليدية المرشحة للمياه، ومحطة نزلة عبداللاه المرشحة للمياه ) بمشاركة عدد(40) مهندس(ميكانيكا – كهرباء).كما نفذ المشروع ورشة تشغيل وصيانة المطارق المائية بمحطة رفع صرف صحي الأقادمة، محطة رفع صرف صحي بني سميع، محطة رفع صرف صحي نائلة خاتون، محطة رفع صرف صحي الوليدية، محطة مياه الوليدية المرشحة)، وذلك للحد من حدوث الانفجارات وموازنة الضغط الناتج عن الأمواج الاهتزازية التى تحدث فى أنظمة التمديدات الصحية وأنظمة الضخ، وذلك عندما يحدث تغير مفاجئ فى الضغط أو السرعه وذلك بمشاركة (20) مهندس فى تخصصات مختلفة.وشدد على أهمية تكثيف الجهود وتوفير الوسائل التي توفير كافة الوسائل التى تؤدي إلى نجاح برنامج الربط بالادارات الداخلية فيما بينها والمنظومات والجهات الخارجية، مشيدًا بهذا التعاون المثمر مع الشركة والذي يأتي في إطار الاتفاقية العامة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة للمياه، والذي سيجني ثماره المرجوة الجميع.