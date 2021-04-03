«المالية»: سداد 5 مليارات جنيه مدفوعات حكومية عن طريق التحصيل الإلكتروني

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال افتتاح مؤتمر الشباب والبنوك اليوم بالقاهرة، إن الحوار مع الشباب من أهم الضرورات.وأوضح أن العالم تتغير مفرداته بوتيرة سريعة مما يتوجب معه مواكبة تللك التطورات وخاصة أن التكنولوجيا أصبحت لغة العصر، ما يتوجب معه تعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي بما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي والتمكين الاقتصادي لكل فئات المجتمع وفقا لرؤية مصر 2030، بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي.وأوضح أن التحول الرقمي يستهدف تقديم خدمات مالية تخدم المواطنين، وخاصة في ظل نجاح الحكومة في التحول الرقمي في المصالح الحكومية وخاصة بعد تأسيس المجلس القومي المدفوعات وخلق مسار آمن لحماية الدفع والتحصيل الإلكتروني إلى جانب دور البنك المركزي في إطلاق مبادرات رعاية الشمول المالي والتحول الرقمي ومنها إطلاق بطاقات ميزة.وقال إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في وزارة المالية نجحت في تحقيق سداد 5 مليارات جنيه من المواطنين للجهات الحكومية و182 مليار جنيه مستحقات جمركية.