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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الشباب: وزارة المالية من أهم أعمدة التحول الرقمي

السبت 03/أبريل/2021 - 11:45 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي
راندا التوني
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح مؤتمر الشباب والبنوك المنعقد اليوم بالقاهرة، إن الدولة المصرية الحديثة تعتمد على الشباب.

ولفت إلى أن وزارة المالية تعد أحد أهم أعمدة التحول الرقمي وما تقوم به الدولة من مشروعات، موجهًا الشكر لوزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن الحكومة نجحت في تخطي أزمات كورونا على أعلى مستوى مما منح مصر ثقة العالم الدولي.

وقال إن وزارة الشباب والرياضة تنظم برامج لدعم وتطوير قدرات الشباب وخاصة في مجال الرياضة واستضافة البطولات، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على ميزانية جيدة من الدولة لتيسير أعمالها بالإضافة إلى الحصول على مبالغ إضافية في حال طلب الوزارة

وأكد أن المشروعات القومية العملاقة التي بدأت الدولة في تنفيذها تنبئ بوصول الدولة المصرية الى أعلى المستويات خلال السنوات القليلة القادمة.

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