وزير الشباب: وزارة المالية من أهم أعمدة التحول الرقمي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح مؤتمر الشباب والبنوك المنعقد اليوم بالقاهرة، إن الدولة المصرية الحديثة تعتمد على الشباب.ولفت إلى أن وزارة المالية تعد أحد أهم أعمدة التحول الرقمي وما تقوم به الدولة من مشروعات، موجهًا الشكر لوزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وأوضح أن الحكومة نجحت في تخطي أزمات كورونا على أعلى مستوى مما منح مصر ثقة العالم الدولي.وقال إن وزارة الشباب والرياضة تنظم برامج لدعم وتطوير قدرات الشباب وخاصة في مجال الرياضة واستضافة البطولات، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على ميزانية جيدة من الدولة لتيسير أعمالها بالإضافة إلى الحصول على مبالغ إضافية في حال طلب الوزارةوأكد أن المشروعات القومية العملاقة التي بدأت الدولة في تنفيذها تنبئ بوصول الدولة المصرية الى أعلى المستويات خلال السنوات القليلة القادمة.