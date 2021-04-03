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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل»: تطوير الموقع الإلكترونى ليتواكب مع التحول الرقمي

السبت 03/أبريل/2021 - 10:36 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
حسام محفوظ
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تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، العمل على منظومة العدالة الناجزة وميكنة المحاكم بمنظومة التحول الرقمي من خلال تحديث موقعها الإلكتروني.

وتعمل الوزارة على تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بها، بما يتواكب مع التحول الرقمي، لتقديم أفضل الخدمات للمتقاضين، من خلال الاطلاع على التشريعات والقرارات التي تصدرها الوزارة.

وعملت الوزارة خلال الشهور الماضية على تفعيل 10 مشروعات تكنولوجية توفرها ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية"، للارتقاء بالمنظومة القضائية، شملت منها، ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد.

وإطلاق خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، خدمة الأرشيف الإلكتروني، نظام إدارة المحاكم الإلكتروني، منظومة السجل العينى إلكترونيًا.

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