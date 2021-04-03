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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عودة «كيرة والجن» أول يونيو

السبت 03/أبريل/2021 - 10:52 ص
جريدة الدستور
محمد قدري
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قرر طاقم عمل الفيلم الملحمي «كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز وأحمد عز استئناف التصوير بداية من يونيو المقبل عقب انتهاء كافة الارتباطات الرمضانية لنجوم العمل حاليا، والحصول على راحة لعدة أيام عقب عيد الفطر القادم.

يأتي ذلك بعد تأجيل عرض الفيلم لعدة مرات بسبب ظروف أبطاله، وانشغالهم بتصوير أعمال فنية أخرى، أهمها "الاختيار 2 وهجمة مرتدة"، حيث كان من المقرر طرحه في عيد الفطر القادم، ولكن تم التأجيل.

فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى حتى عام 1924.

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