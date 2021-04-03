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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية السعودي: هناك فرصة للتقارب والشراكة مع إيران

السبت 03/أبريل/2021 - 10:58 ص
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
مروة عنبر
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​أعلن وزير الخارجية​ السعودي، فيصل بن فرحان، أن هناك فرصة ليس فقط للتقارب مع ​إيران​ وإنما حتى للشراكة معها، إذا أوقفت ​طهران​ سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، لافتا إلى أن أمريكا تظل لاعبا أساسيا في ضمان أمن المنطقة.

وحول فرص التقارب مع إيران، قال فرحان، في ​مقابلة​ مع شبكة "سي إن إن": "نريد من إيران وقف أنشطتها التي تتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة وسلوكها العدواني بالطبع إذا كانت على استعداد للقيام بذلك، فإن ذلك سيفتح الأبواب ليس فقط للتقارب، ولكن حتى للشراكة".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "لا يمكن أن يكون هناك تقارب دون معالجة هذه التهديدات الخطيرة جدا للاستقرار و​الأمن​ الإقليميين من ​لبنان​ إلى ​سوريا​ و​العراق​ وا​ليمن، بالإضافة إلى الأنشطة داخل المنطقة بما في ذلك ​السعودية​ بتزويد الإرهابيين بمعدات صنع القنابل وأشياء من هذا القبيل".

وأكد بن فرحان، أنه إذا كانت إيران مستعدة للتراجع عن ذلك ومعاملة دول المنطقة باحترام أو محاولة تعزيز نفوذها من خلال القنوات الطبيعية عبر النشاط بين دولة وأخرى، فهذا شيء تأمل السعودية أن تراه، لأن إيران في النهاية جزء من المنطقة وستبقى كذلك.

وتابع وزير الخارجية: "نحن في السعودية نريد التركيز على تنميتنا وبرنامجنا الطموح للإصلاح الاقتصادي، وعلى ​تحقيق​ الرخاء المستدام للشعب السعودي، هذا بالطبع لا يمكن تعزيزه إلا من خلال الاستقرار في المنطقة والتعاون مع إيران، لكنه يتطلب من إيران تغيير سلوكها".

كما شدد فرحان على أن الولايات المتحدة لديها مصالح حيوية في المنطقة وستظل هكذا، لذا يرى أنها ستواصل المشاركة بنشاط في ضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.

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