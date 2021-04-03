برعاية مدبولي.. انطلاق مؤتمر «الشباب والبنوك» الأول

تنطلق اليوم فعاليات "مؤتمر الشباب والبنوك الأول "Digital banking summit" الذي تنظمه أكاديمية "بانكرز لاونج" المتخصصة في التدريب المصرفي وتأهيل الكوادر المصرفية، تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.ويشهد المؤتمر حضورا مكثفا من البنك المركزي وقيادات البنوك المصرية، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية وقيادة مصرفية بارزة، كما يقام على هامش المؤتمر المعرض الأول من نوعه للبنوك والذى يضم كافة المنتجات والخدمات الرقمية بالقرية الأولمبية بالمعادي، برعاية بنوك مصر والقاهرة وقناة السويس والمصرف المتحد، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني-مصر، البريد المصري.ويفتتح أعمال المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور قيادات البنوك والقطاع المصرفي المصري، حيث تناقش جلسات المؤتمر دور البنوك في دعم الشباب وتحقيق أهداف الشمول المالي، ويعرض محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر للدور الذي يقوم به اتحاد البنوك لدعم أهداف الشمول المالي، والمنتجات والمزايا التي يقدمها بنك مصر لدعم الشباب.كما يشارك في الجلسات النقاشية بالمؤتمر طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ويعرض لدور البنك في دعم الشباب، وكذلك يشارك في الجلسات حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعميرو الإسكان، وحسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، وميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد.وستشهد فعاليات المؤتمر تكريم قيادات البنوك عن دورهم في دعم الشباب وتحقيق هداف الشمول المالي.