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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 21.8 مليون دولار صادرات جلود طبيعية خلال عام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:12 م
صادرات جلود طبيعية
صادرات جلود طبيعية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من جلود أبقار مدموغة بلغت 21.8 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 29.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 7.7 مليون دولار خلال عام.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات أحذية وأجزاؤها بلغت 2.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض مليون دولار خلال عام.
يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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