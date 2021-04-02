«الري» تستعرض خطة مواجهة تلوث «كتشنر»

عقد اجتماع بتقنية الـ«فيديو كونفرانس» ضم وحدة إدارة مشروع تأهيل وتحسين نوعية المياه بمصرف «كيتشنر» برئاسة المهندس وليد حقيقي مدير مشروع تحسين نوعية المياه، وخبراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة ولندن لمناقشة أنشطة وخطة عمل المشروع خلال الفترة المقبلة.وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آلية العمل بالمشروع والإجراءات المستقبلية فيما يخص أعمال تأهيل المساقى وتنفيذ شبكات ري حديث وأنشطة التوجيه المائي في زمام مصرف كوتشنر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه المصرف لزمام 588 ألف فدان، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.واستعرض الاجتماع ما يتم بشأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبى، بهدف إزالة أو تقليل التلوث فى المصرف الذى يعد أكبر مصرف للصرف الصحى بمصر، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى ثلاث محافظات وهى كفر الشيخ والغربية والدقهلية، بطول 69 كيلومترا، حيث يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.