الجيش اليمنى: خسائر كبيرة فى صفوف الحوثيين جراء معارك جبهة حجة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين جراء معارك جبهة حجة، وفق قناة "العربية".ولقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، شرق البلاد.وقتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى "أبوذنوب"، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة.وأوضح مصدر عسكري، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن أفرادًا من الجيش قاموا بنقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.وكان الجيش قد أحبط، أمس الخميس، هجومًا على مواقعه شنته ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غرب المحافظة، فيما أكدت مصادر عسكرية أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش.