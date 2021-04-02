هولندا: وقف منح لقاح أسترازينيكا للأشخاص دون 60 عامًا

أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، وقف منح لقاح "أسترازينيكا" للأشخاص دون 60 عاما، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته، الأسبوع الماضي، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في مواجهة فيروس كورونا حتى 20 أبريل المقبل.وقال رئيس حكومة هولندا إن "قرار تمديد إجراءات الإغلاق أيده رؤساء مجالس السلامة والشرطة بالإجماع، وفي الوقت الحالي، لا يمكننا التخلي عن الإجراءات التقييدية".