من الوصلات للباروكة.. كيف تطور الشعر المستعار عند المصريين القدماء؟

◄ صناعة الشعر المستعار

في العصور القديمة كان الشعر يعتبر أكثر أدوات الزينة شيوعا شيوعًا، كونه في متناول الجميع وعلى الرغم من أن الشعر الطبيعي قابل للتصفيف بعدد لا يحصى من الأشكال إلا أن الباروكة كان يتم استخدامها وقتها بشكل كبير، حيث تنوع تسريحات الشعر لاعتبارات مناخية وعملية فحرارة الجو من الممكن أن تدفع النساء لحلق شعرهن، وعلى الرغم من أن غطاء الرأس كان كفيلًا بتجنب أشعة الشمس إلا أن غطاء الرأس الأمثل في هذا التوقيت هو الشعر المستعار.كانت تتم التوصية على صناعة الشعر المستعار من جانب فنيين ومدربين على هذا الأمر، أما الكهنة فكان يخدمهم في هذا الشأن أفراد يحملون القابًا مث المشرف على صناعة الباروكات، وهذا ظهر من خلال جداريات المقابر حيث يظهر عليها مصففو الشعر وهم يضفرون ويمشطونه ويضيفون إليه وصلات الشعر المستعار.وكانت الباروكات يتم صناعتها في ورش متخصصة وكذلك الدبابيس والأمشاط وبعض الأدوات الأخرى، فكانوا يصنعون الوصلات والضفائر المتنوعة والجدائل المتموجة وينسجونها فوق قاعدة من الخيوط المجدولة والمضفرة يضعونها فوق رأس خشبية، وعندما تكتمل الباروكة يتم تغطييتها بشمع العسل الدافىء وضمع الراتنج بعد إذابته عند درجة حرارة 60 درجة عندما يبرد، حيث يثبت الشعر على التصفيف المراد ليقاوم حرارة ورطوبة المناخ في مصر.