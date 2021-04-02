«السكة الحديد»: حركة القطارات بخط «القاهرة- أسوان» طبيعية

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إنَّ حركة قطارات خط «القاهرة - أسوان» تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أي تعطل لحركة القطارات نتيجة انفصال 6 عربات عن العربة الأخيرة من قطار رقم 82 المتجه من القاهرة إلى أسوان.وأوضحت المصادر لـ«الدستور» أنَّ هناك متابعة لحركة القطارات للتعامل الفوري مع أي عطل فني يحدث في القطارات بالوجهين البحري والقبلي.