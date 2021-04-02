إصابة 12 شخصًا في معركة بالأسلحة بإدفو

وقعت مشاجرة بين عائلتين بنجع هلال بقرية المحاميد في مركز إدفو التابع لمحافظه أسوان، مساء اليوم الجمعة، وذلك باستخدام الأسلحه النارية والعصا الشوم، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.وتلقى مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، إخطارَا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بنجع هلال بقرية المحاميد، باستخدام الاسلحه النارية والعصا الشوم، ما سفر عن أصابة 12 شخص، بينهم شخصين طلقات نارية من '' رشاش''، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، والسيطرة على المشاجرة قبل تضاعف أعداد المصابين.وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.