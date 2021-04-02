غينيا ترصد حالة إيبولا وتعدل العد التنازلي للقضاء على المرض

قال متحدث باسم هيئة صحية اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف حالة إصابة بفيروس إيبولا في غينيا ممايعني البدء من جديد في عد تنازلي بدأ في الأسبوع الماضي لإعلان البلد خاليا من الفيروس.ورُصدت الحالة أمس الخميس في بلدة سولوتا في جنوب شرق البلاد على بعد أقل من 20 كيلومترا من موقع التفشي الحالي للفيروس الذي بدأ في فبراير.وقال المتحدث "لم يتضح بعد إن كانت حالة مخالطة، التحقيقات مستمرة"، وأصيب 15 شخصا في غينيا بفيروس إيبولا توفي 9 منهم منذ بدء التفشي.