ماليزيا تسمح بشكل مشروط بلقاح أسترازينيكا

ذكر المدير العام لوزارة الصحة الماليزية، نور هشام عبد الله في بيان اليوم الجمعة أن بلاده منحتتسجيلا مشروطا للقاح "استرازينيكا" الذي تم توريده عبر برنامج كوفاكس، من قبل شركة "إس كيه بيوساينس"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.وبعد ذلك ستراقب وكالة تنظيم الأدوية الوطنية وستقيم البيانات الإضافية والحديثة حول اللقاح.وتضاعف ماليزيا طلبتها للحصول على لقاح "استرازينيكا" من خلال برنامج "كوفاكس2".كانت ماليزيا قد بدأت في 24 فبراير الماضي برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا، قبل يومين من موعده المقرر.