مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى ببرلين

لقي مريض حتفه في حريق نشب بأحد المستشفيات في حي تسيلندورف بالعاصمة الألمانية برلين.وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليوم الجمعة، إن خمسة مرضى آخرين أصيبوا في الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم، من بينهم ثلاثة أصيبوا بإصابات خطيرة.ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.وشارك في عملية الإطفاء نحو مئة رجل من قوات الإطفاء، وكتبت فرقة الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها عملت على إطفاء الحريق على مدار ثلاث ساعات تقريبا حتى الساعة 7 صباحًا.وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن حريقا شب في غرفة أحد المرضى بالطابق الثاني من المستشفى، وأطلق نظام إنذار الحريق جرس الإنذار فى حوالى الساعة 4 صباحًا.