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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمون بهتك عرض جارهم وتصويره داخل مقابر التبين: «كان بيهددننا»

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:11 م
المتهمون
المتهمون
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنه أثناء مناقشة شقيقين قاما بهتك عرض جارهم داخل مقابر التبين وتصويره عاريا، أقروا أنهما اتفقا على هتك عرضه وتصويره عقب تهديده لهما بأنه معه ڤيديوهات تثبت صعود فتيات لهم داخل مسكنهم وأنهم إن لم يتوقفا عن جلب الفتيات سيقوم بفضحهم أمام أهالي المنطقة ونشر الڤيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر أحدهم قائلا: "قولنا نكسر عينه ونصوره عريان علشان ما يفكرش يفضحنا":

وكان قد أقدم شقيقان على هتك عرض عامل بمطعم داخل مقابر الشيخ محفوظ، بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، حيث وثق المتهمان جريمتهما بمقطع فيديو أثناء قيامهما بتنفيذها، بسبب خلافات مع الضحية.

وتلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا من شاب عمره 18 سنة، يعمل بمطعم فلافل، مفاده قيام شقيقين - جيرانه، باستدراجه داخل إحدى المقابر، وقاما بهتك عرضه وتصويره مقطع فيديو وسرقة هاتفه ومبلغ مالي بحوزته.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين صحة من ورد من بلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين سالفي الذكر وتبين أنهم المدعو "ياسر"، وشقيقه "أحمد".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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