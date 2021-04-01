المغرب: اكتشاف 73 وحدة متحورة للسلالة البريطانية من كورونا

أعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، أمام مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحالات المصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا؛ إذ تم الكشف عن أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل السلالة البريطانية الجديدة.وقال الوزير: إن الحالة الوبائية التي شهدها المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين أخذت منحى تصاعديا بنحو 12%، خاصة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، التي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50% من مجموع الحالات على مستوى المغرب.وأضاف: إن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة، خاصة خلال شهر رمضان وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية.وأكد وزير الصحة المغربي أن الحكومة ستحرص على الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت المناسب.