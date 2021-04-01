البرلمان العربي يؤكد اهتمامه بتعزيز البحث العلمي وتوظيفه في مختلف المجالات

أكد البرلمان العربي اهتمامه بتعزيز البحث العلمي وتوظيفه في مختلف المجالات، مع مراعاة خصوصية وأخلاقيات كل مجتمع، وعلى نحو يسمح بالتوظيف الآمن له والاستثمار الجيد فيه.جاء ذلك خلال مشاركة "ناعمة الشرهان" عضو البرلمان العربي ورئيس اللجنة المعنية بوضع تصور آلية إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي"، في أعمال المنتدى العلمي الذي عقد افتراضيًا عبر تقنية "زووم" بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي" وذلك تلبية للدعوة الواردة من الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية.وقالت "ناعمة الشرهان" - أمام المنتدى: إن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والتي يعمل البرلمان العربي على إطلاقها وتنسيق الجهود بشأن تنفيذها في الدول العربية، تعطي مساحة كبيرة للاهتمام بالبحث العلمي وتطويره بشكل مستمر انطلاقًا من قيمته الكبرى في تطوير المجتمعات العربية.وقد ناقش المنتدى عددا من المحاور منها، الشروط الأخلاقية والمبادئ الموجهة للبحث العلمي، كما استعرض المفاهيم الدينية والثقافية حول أخلاقيات البحث العلمي والتحديات التي تواجهها في سن القوانين والتشريع، وإبراز دور أخلاقيات البحث العلمي في تجويد مخرجات الأبحاث العلمية،إلى جانب مناقشة سبل مواجهة تفشي الفيروسات.