السودان: الحكومة حريصة على إحداث تنمية متوازنة بجميع الأقاليم

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على إحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم السودان، فضلا عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كافة.والتقى رئيس وزراء السوداني، اليوم الخميس، روبيول أولاني دوروجو المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي.وأبدى المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي، استعداد البنك لتمويل قطاع الخدمات الأساسية بولايات كردفان، لا سيما مشاريع مياه الشرب بمدن ولايتي شمال وجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان).