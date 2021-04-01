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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إسماعيل عبدالوهاب يجسد دور محمد صلاح في عمل فني

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:09 م
الفنان إسماعيل عبد
الفنان إسماعيل عبد الوهاب
دعاء عبد المقصود
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كشف الفنان إسماعيل عبدالوهاب عن أنه تلقى عرضًا للاشتراك في أكثر من عمل فني خلال الفترة السابقة، بسبب التشابه الكبير بينه وبين لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال عبدالوهاب، في تصريحات الخميس، إنه من المنتظر أن يدخل تجربة التمثيل بعدما تحدث إليه عدد من المخرجين للاشتراك في أعمال سينمائية عديدة يطل من خلالها وكأنه محمد صلاح، لكنه لم يتعاقد بشكل رسمي على أحد هذه الأعمال.

وأكد إسماعيل أنه سعيد للغاية لوجود شبه بينه وبين صلاح، لافتًا إلى أنه يتابع كافة مبارياته مع منتخب مصر وفريقه الإنجليزي، وهو ما يجعله يستطيع تقليد حركاته بطريقة احترافية.

واختتم إسماعيل قائلًا: "قريبًا سأعلن بشكل رسمي عن العمل الفني الذي سأقوم بالاشتراك فيه، لكن بعد التعاقد عليه، وسيكون مفاجأة للجميع".

وانتشرت موخرًا صور الفنان إسماعيل عبدالوهاب بين رواد السوشيال ميديا، حيث أبدى البعض تعجبهم الشديد من ذلك التقارب الشديد في الملامح بينهما، لدرجة أن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نشر صورة للشاب المصري في مدرجات استاد القاهرة بعد لفته انتباه الكاميرات للتشابه الشديد بينه وبين "مو صلاح".

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