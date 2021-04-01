الجزائر وموريتانيا تبحثان تعزيز الوضع الأمني على الحدود المشتركة

وصل وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، اليوم الخميس، إلى موريتانيا في زيارة عمل لبحث التعاون في المناطق الحدودية.وذكر بيان رسمي صدر عن الجانب الموريتاني، أن بلجود استقبله في مطار نواكشوط الدولي نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، ومن المتوقع أن يجري الوزيران محادثات تتناول تعزيز وتطوير التعاون بين المناطق الحدودية لموريتانيا والجزائر في أقصى شمال البلاد بعد افتتاح معابر حدودية قبل ثلاث سنوات وبدء تدفق السلع وتنقل الاشخاص عبر هذه المعابر.ويبحث الجانبان تعزيز الوضع الأمني على الحدود المشتركة وتدارس المخاطر الأمنية والتهديدات وخاصة منع النشاط الإرهابي أوعصابات تهريب الأشخاص المهاجرين غير القانونيين وتهريب المخدرات والسلع المحظورة.