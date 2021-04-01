تفاصيل الوظيفة الجديدة للأمير هاري وزوجته

سلطت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، الضوء على تولى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وظيفة جديدة كرئيس تنفيذي في شركة بتر آب.حيث يتولى هاري وميغان مهمة إدارة جميع الألقاب المهنية التي تم تبنيها حديثًا، من خلال صفقات الإنتاج الضخمة مع Netflix وSpotify، والتي يعتقد أنها ستجلب للزوجين ما يقرب من 200 مليون دولار، حسبما أفاد تقرير عبر الموقع الالكتروني لقناة العربية الاخبارية.ومع تولي الأمير هاري وظيفة جديدة كرئيس تنفيذي في شركة "بتر آب"، يجد الخبراء الملكيون صعوبة متزايدة في تصديق أن هروبه وزوجته ميغان ماركل من الحياة الملكية في المملكة المتحدة لم يكن مدفوعًا أساسًا بالرغبة في جني مبالغ طائلة.لكن هذه الاستنتاجات عن هاري وميجان يقلل من قيمة الاتهامات التي وجهتها ماركل للعائلة المالكة وشملت تصرفات "عنصرية".