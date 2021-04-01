ضبط مخزن للعبوات الناسفة في محافظة كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، العثور على كدس (مخزن) للعبوات الناسفة في محافظة كركوك.وذكرت القيادة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قطعات اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبإشراف قائد الفرقة اللواء "حيدر المطوري" نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة "الوسطانية" ضمن ناحية الرشاد في محافظة كركوك؛ أسفرت عن العثور على كدس يحتوي على أكثر من 60 عبوة ناسفة ومسطرة تفجير بالإضافة إلى صاروخين كاتيوشا، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وتتم معالجة المواد موقعيا من قبل قوات متفجرات اللواء.وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على مطلوب في قضايا إرهابية في منطقة (الفضيلية) شرق العاصمة بغداد.وأوضحت القيادة، أنه وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤إرهاب في منطقة (الفضيلية) شرق بغداد، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.