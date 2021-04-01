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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البطريك بشارة الراعي يوجه انتقادًا حادًا لـ«حزب الله»

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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وجه البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي، اليوم الخميس، انتقادات حادة تجاه سياسة حزب الله التي أدخلت البلاد في محاور لا ناقة له فيها ولا جمل، معتبرًا أنها تأتي ضد مصلحة البلاد والشعب.

وأضاف الراعي مخاطبا حزب الله، وفق لقناة العربية الاخبارية: "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك".

كما أكد أن أناسًا من "حزب الله يأتون إليه ويقولون: هذا السلاح ضدنا، لم نعد نستطيع التحمل".

وقال: "هؤلاء جوعى مثل بقية اللبنانيين، ولم يعد باستطاعتهم تحمل الحروب".

إلى ذلك، كرر الدعوة إلى حماية لبنان وحياده، مؤكدا أن هذه الدعوة للحياة تأتي خدمة لمصلحة البلد، وفيها خلاص لبنان، متسائلا لماذا يطلب حزب الله استشارته في مثل تلك المواضيع التي فيها خير البلاد، في حين لا يطلب موافقة الأطراف اللبنانية الأخرى على ذهابه للحرب في مواقع خارجية وفي معارك فيها خراب لبنان.

يأتي هذا فيما يعيش لبنان أحد أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود، بالتزامن مع دخول أزمة تشكيل الحكومة في نفق مظلم بسبب اختلاف الأطراف السياسية بالبلاد على الحقائب والوزارات، على الرغم من كافة الدعوات الدولية للتسريع في تشكيلها، لا سيما الانتقادات الفرنسية التي وجهت مؤخرا إلى المسؤولين في البلاد.

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