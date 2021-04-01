مدبولى: مصر تعمل على 3 محاور بأقصى سرعة لتطوير منظومة الدواء

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.وفيما يتعلق بـ"هيئة الدواء المصرية" أشار رئيس الوزراء إلى أنها أسهمت في تحقيق الإسراع في تسجيل المنتجات ومراقبة جودتها، ودرجة الأمان سواء في المستحضرات أو المستلزمات الطبية.وأقال مدبولي خلال كلمته، إن الدولة المصرية تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، وبأقصى سرعة، لتطوير منظومة الدواء بالكامل، تتمثل في صناعة الدواء، وتطوير المنظومة اللوجستية للقطاع الصحي من خلال مشروع "المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية" الذى يتم تنفيذه حاليًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية والاستراتيجية من خلال المشروع الكبير الخاص بـ"تجميع وتصنيع مشتقات البلازما"، مشيرًا إلي أن هذا المشروع من شأنه تحقيق نقلة نوعية لمصر في مجال صناعة الدواء.