الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن

المزايا للمتقدمين في معاهد معاوني الأمن

سحب كراسات الشروط لـ معاهد معاوني الأمن







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– معهد تأهيل الأفراد بسوهاج مدينة سوهاج، حي الكوثر "ذكور"، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 -4 -2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 3 -5 -2021 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءًا يوميًا ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية علمًا بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية ( – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج مدينة سوهاج، حي الكوثر "ذكور"، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 -4 -2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 3 -5 -2021 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءًا يوميًا ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية علمًا بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية ( moi.gov.eg ).

- المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.- ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.– وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.- أن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.الإناث والذكوروشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور".- ألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى - وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.– يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة.– الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.– يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية.– الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.ومن المقرر أن تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهي:معهد معاوني الأمن بطره "ذكور – إناث".– معهد معاوني الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادي النطرون "ذكور".