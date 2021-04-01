أشهر الخدع التسويقية في يوم كذبة أبريل

قوة BMW على سطح القمر



Google منظف الشاشة



أسنان برجر كنج



طيران الإمارات تطلق طائرات دون سائق



نشرت شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات بطريق الخطأ نسخة مسودة لبيان صحفي، أعلنت فيه أن عملياتها في الولايات المتحدة ستغير اسمها إلى "فولتس فاجن"، هذا المنشور تم حذفه على الفور ومؤرخ في 29 أبريل، حيث قيل أن تغيير الاسم من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في مايو.ومع ذلك، أصدرت العلامة التجارية الألمانية في اليوم التالي توضيحًا، قائلة إن المقصود من الإعلان أن يكون نكتة كذبة أبريل، وأيضًا للترويج لأحدث سيارتها الكهربائية.ومع ذلك، فإن فولكس فاجن ليست العلامة التجارية الأولى التي حاولت القيام بحيلة تسويقية في كذبة:تشتهر شركة صناعة السيارات الأخرى BMW، بإعلانات يوم كذبة أبريل، في عام 2019 أعلنت عن "طلاء القمر"، وهو طلاء للسيارات يمكنه شحن السيارات الكهربائية عند ضوء القمر.وقالت الشركة: "Lunar Paint" تعني استخدام تقنية الخلايا الكهروضوئية الثورية لإعادة شحن بطاريتك، وأن المسمى الأخر كان من باب الترويج بمناسبة خدعة أبريل، "نأمل أن تكون قد استمتعت بكذبة أبريل من BMW لهذا العا،. في حين أن طلاء القمر قد لا يكون من هذا العالم، فإن BMW i لديها مجموعة مبتكرة من تقنيات الشحن الحالية لتكتشفها، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرقمية".أصدرت في عام 2019 عددًا من أجهزة zingers، بما في ذلك Google Screen Cleaner، وهي ميزة جديدة على الهواتف الذكية تعمل بنظام Android والتي يمكنها تنظيف الفيروسات من هاتفك، باستخدام ما يسمى "مولد الحركة الدقيقة اللمسية"، لكنها أكدت أن هذا يتم بطريقة سحرية، حيث يهتز الهاتف، ويخلق رائحة الأناناس المنعشة.سلسلة مطاعم الوجبات السريعة برجر كنج تحدث الضجة على الانترنت، حيث أزعجت العلامة التجارية المصريين هذا الأسبوع فقط من خلال تسليط الضوء على أزمة قناة السويس، ففي عام 2017، أعلنت عن معجون الأسنان Whopper الذي "يجسد النكهة المميزة لـ Whopper والذي يحتوي على أفضل صحة للأسنان واللثة، وكان الأمر مجرد إعلان لوجباتها لا أكثر.في عام 2019 غردت طيران الإمارات بدبي عن طائراتها الجديدة دون سائق، والتي يمكنها نقل الركاب إلى مطار دبي الدولي من أي مكان في المدينة، وكتبت طيران الإمارات على تويتر في يوم كذبة أبريل: "كل طائرة دون طيار تتميز بجناحين خاصين مغلقين بالكامل من الدرجة الأولى".