رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تتخذ إجراءات أكثر صرامة في 3 محافظات عقب ارتفاع إصابات كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:01 ص
اليابان
اليابان
ا ش ا
طباعة
قال الوزير الياباني المختص بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا ياسوتشي نيشيمورا، إن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة في محافظات أوساكا وهيوجو ومياجي لاحتواء فيروس كورونا وسط ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس.

وأضاف نيشيمورا، في تصريحات أوردتها صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من 5 أبريل الجاري وتستمر لمدة شهر.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتي عقب تسجيل أوساكا 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وهو أعلى معدل إصابات يتم تسجيله منذ أكثر من شهرين، ما يتجاوز أيضًا الإصابات التي سجلتها العاصمة طوكيو والتي بلغ عددها 414 إصابة.

ومن المقرر أن يضع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الصيغة النهائية لهذا القرار مساء اليوم خلال اجتماع لفرقة العمل المعنية بمتابعة الوضع بشأن فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المحافظات الثلاث تعتبر على وشك الدخول في حالة طوارئ بموجب قانون منقح دخل حيز التنفيذ فبراير الماضي.

ويذكر أن عمدة أوساكا، هيروفومي يوشيمورا، دعا أمس الأربعاء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا قائلًا إن أوساكا دخلت بالفعل في الموجة الرابعة من كورونا.

موضوعات متعلقة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

أولي مارتن هويستاد: الثقافة العربية أثرت على اختراع الحب عند الأوروبيين (حوار)

عرض فيلم «مشمش أفندي» بصالون أحمد فؤاد درويش

مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية ثروت عكاشة بلقاء فكري وحفل موسيقي

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم