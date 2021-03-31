مجلس جامعة مطروح يشيد بالتعامل مع السفينة الجانحة

عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ35 بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة وعمداء كليات الجامعة.وأشاد مجلس الجامعة بالملحمة الوطنية للقيادة السياسية وأبناء مصر المخلصين فى التعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس بكل إصرار وعزيمة وبإمكانيات وطنية استطاعت إبهار العالم.كما أشاد محافظ مطروح بمستوى تنفيذ منشآت ومبانى جامعة مطروح بالكيلو 10 شرق طريق مطروح الإسكندرية، مقدمًا الشكر على جهود الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى والمشاركة فى تطوير عدد من الميادين لتجميل مرسى مطروح والقوافل البيطرية ودعم المزارعين من خلال كلية الزراعة الصحراوية.ووافق محافظ مطروح على فتح منافذ لبيع منتجات كليات الجامعة، خاصة الزراعة الصحراوية لأهالى المحافظة للاستفادة منها، كما تم مناقشة مقترح إنشاء مركز للإنقاذ والغوص بكلية التربية الرياضية لتدريب الطلاب والغواصين بمطروح مع منح شهادة معتمدة فقط، لمَن يتم اختيارهم لتلك المهمة بشواطئ مطروح خاصة خلال موسم الصيف السياحي.ووجّه الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح الشكر لمحافظ مطروح على دعمه المستمر للجامعة خاصة الإسراع فى اختيار موقع المجمع الطبى للجامعة ودعم إقامة محطة تحلية مياه بتكلفة 4 ملايين جنيه، موضّحًا أنه تم العمل على قبول مزيد من الطلاب خريجى الثانوية الأزهرية بمطروح بتنسيق كليات مطروح إقليميًا، إضافة إلى أوائل التعليم الفنى الزراعى والسياحى والتعدين والبترول وغيرها بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.وأكد تزايد أعداد الأبحاث العلمية المسجلة ونشر 6 مجلات علمية لـ6 كليات للجامعة وبدء العمل بمركز الحرير بكلية الزراعة الصحراوية بعد استزراع أشجار التوت، وجاري توريد يرقات دودة القز، كما تم مناقشة العمل على الاستفادة من المنح العلمية المقدمة كمنحة فولبرايت الأمريكية والعمل على اجتياز واختيار المزيد من المعيدين والباحثين بالجامعة بها والموافقة على الدراسات العليا حتى الآن بـ6 كليات بالجامعة ودراسة مقترح عمل معرض لأول مرة لمنتجى ومصنعى ومصدري زيت الزيتون فى أكتوبر القادم ومنح جوائز للتشجيع والتسويق.