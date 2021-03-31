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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول سودان ومبعوث أمريكى يشيدان بإعلان المبادئ مع حركة الحلو

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:23 م
محمد حسن التعايشي
محمد حسن التعايشي
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أكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والمبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، أن توقيع إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية و"الحركة الشعبية شمال" برئاسة عبدالعزيز الحلو، خطوة عظيمة في اتجاه استكمال سلام السودان.

وطالب التعايشي وبوث، خلال لقائهما في الخرطوم اليوم الأربعاء، عبدالواحد نور رئيس "حركة جيش تحرير السودان"، باتخاذ خطوات مماثلة للاحتفاء بالسلام الشامل.

وثمن التعايشي وبوث، الجهود الجبارة ودور وساطة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر والمساعدة في توقيع إعلان المبادئ.

واستعرض اللقاء، التقدم الذي أُحرز في إطار تنفيذ مصفوفة سلام جوبا، وقيام بعض الآليات، بما في ذلك الترتيب لقيام مؤتمر الحكم في نهاية شهر أبريل القادم.

واعتبر اللقاء أن العلاقات السياسية بين السودان وجنوب السودان مواتية للتداول حول قضية منطقة "أبيي" (الحدودية بين السودان وجنوب السودان)، والخروج بحلول ترضي شعبي البلدين.

واستعرض عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء، العلاقات السياسية بين السودان وإثيوبيا، لافتا إلى الموقف الرسمي للسودان حول ملفي الحدود وسد النهضة.

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