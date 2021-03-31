محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد الكاراتيه

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية والدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس الإدارة والاستاذ خالد عبد الستار المدير التنفيذي وذلك بديوان عام المحافظة.وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى اتحاد الكاراتية على اختيار بورسعيد لإقامة بطولة كأس مصر للكاراتيه من الفترة ١ حتى ٢ ابريل وذلك بالمدينة الرياضية.وأشار المحافظ الى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة لما لها من مردود إيجابى على جميع الأنشطة والمجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد نجحت في تنظيم العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها وذلك لما تمتلكة المحافظة من مقومات وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.وأكد المحافظ على أن المحافظة توفر كافة التسهيلات والامكانيات التي تساعد علي نجاح اي فعالية تقام عي ارضها.