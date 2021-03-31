«حنفي»: البورصة السلعية منصة للقضاء على الاحتكار

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن "جائحة كورونا ياهمت فى موجة كبيرة من إعادة تخصيص رأس المال بين الأسواق وفئات الأصول"، مشيرًا إلى أن "عمل أسواق المال بات يتصل بشكل وثيق مع التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى".وأوضح أن "عام 2021 سيشكّل نقلة نوعية مهمة في أسواق رأس المال، حيث ستتخذ اتجاهات التكنولوجيا أشكالًا متعددة حيث تركز الكيانات المالية على موارد التكنولوجيا للاستفادة من الكفاءات الأساسية، وإنشاء عوامل تفاضل للقيمة، والعمل مع الشركاء أو المتعهدين الخارجيين لأنشطة السلع الأساسية".وأضاف "حنفي"، خلال مشاركته فى اليوم الثانى لفعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية تحت "تداول السلع الفوري مقابل أسواق المشتقات"، والتي أدارتها رئيسة جمعية أسواق الأوراق المالية الافريقيةFuraha Karba فورها كربا، وشارك فيها كل من العضو المنتدب في البورصة المصرية التجارية (ASEA) كريم مكيKarim Mekky، والرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع ليه ماليه Les Male، إضافة إلى رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري.وشدد على أنّ "تجارة السلع تعتبر ضرورية لتكون بمثابة منصة للمتداولين، وتشجيع صغار التجار والمنتجين على الدخول في نظام التجارة الرسمي، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء على العشوائية في التجارة وزيادة فرص تصدير المنتجات، والتي ستوفر درجة من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين".ورأى أنّ "إدارة مخاطر السلع ضرورية للتخفيف من المخاطر التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تجارة السلع الأساسية"، منوهًا بأن إنّها حقبة سوق جديدة مع زيادة رقمنة سلاسل قيمة السلع بأكملها، حيث تحتاج الشركات إلى تطوير نموذج تشغيلي جديد تمامًا يكون جاهزًا للاستجابة لهذا الاضطراب، معتبرا أنّ بورصات السلع تعدّ شبه غائبة عن المشهد العربي، باستثناء بورصة دبي للذهب والسلع التي تأسست عام 2005 كأول بورصة للمشتقات السلعية في منطقة الخليج العربي، ولعبت دورًا رائدًا في تطوير السوق الإقليمي للسلع. المشتقات.ونوه بأن مصر أعلنت مؤخرًا عن خطط لإطلاق بورصة للسلع ستبدأ تداول القمح والأرز والزيوت والسكر في النصف الأول من عام 2021.ورأى أنّ "عملية التحول الرقمي تتغيّر بشكل سريع وباتت تشكل وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وقد أدت جائحة كورونا إلى تسريع هذه الظاهرة بطرق وإلى حد لم يكن من الممكن تخيله قبل عام واحد فقط، ومن هذا المنطلق تحتاج الأسواق المالية العربية إلى اغتنام الفرص غير المستغلة التي توفرها بورصات السلع الأساسية، حيث في الواقع أنّ مؤشرات السلع تمثّل عوامل تنويع قوية وملاذات آمنة لأسواق الأوراق المالية ويمكن أن تحسّن أداء محفظة الأوراق المالية في الأسواق".