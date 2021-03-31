انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في الربع الأخير من العام الماضي

أظهرت بيانات من دائرة الاحصاءات العامة، اليوم الأربعاء، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6 بالمئة،مقارنة مع انكماش 2.2 بالمئة في الربع الذي سبقه.وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6 بالمئة ما يقل عن توقعات البنك الدولي، بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5 بالمئة.