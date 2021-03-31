خبيرة تغذية توضح طرق الحفاظ على صحتك في رمضان

نصائح عامة



نصائح فطار رمضان



نصائح سحور رمضان:



خيارات السحور:



يهل علينا شهر رمضان، ومع كل ما يقدمه من حلويات، ليس من السهل الحفاظ على وزنك أو التحكم في نفسك، حيث يدور الشهر الفضيل حول الطعام والتجمعات، ومن الأطعمة الكريمية إلى الحلويات السكرية التي تجعلك تشتهي المزيد.إليك بعض النصائح والحيل المفيدة من أخصائية التغذية الرائعة نور الجنزوري، التي درست التغذية في جامعة أكسفورد بروكس، حيث ستساعدك نصائحها على الحفاظ على لياقتك، وتوجيهك للحفاظ على الوزن طوال شهر رمضان.نعلم جميعًا نصيحتين شهيرتين ومهمتين يجب مراعاتهما، اشرب الكثير من الماء، والبقاء بعيدا عن السكر.الابتعاد عن الفواكه المجففةلا عصائر، لأنها تحتوي أيضًا على الكثير من السكرالابتعاد عن الصلصات الكريميةلا تفرط في تناول الفاكهةابتعد عن الطعام المقلي، قم بصنعه في الفرن لأنه سيكون أخف على معدتك.حاول أن تجعله روتينًا، وابدأ بسلطة أو حساء، وانتظر لمدة ساعة على الأقل أو نحو ذلك، بعد ذلك تناول وجبتك الرئيسية، والتي يجب أن تحتوي على الكربوهيدرات والدهون الصحية وبالتأكيد البروتين.ستساعدك الاستراحة التي تأخذها بين الحساء والوجبة الرئيسية على عدم الإفراط في تناول الطعام، وقد تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.أشرب الكثير من الماء.ابتعد عن الوجبات الخفيفة أو الأطعمة المالحة لأنها ستبقيك مجففًا.لا تستهلك سوى السكريات الطبيعية.حاولي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل والقهوة لأنها ستسبب الجفاف لجسمك.زبادي يونانيالشوكولاتة الداكنة هي أيضًا وجبة خفيفة صحيةبيضجبنالخضارالفواكه والبروتينات الخالية من الدهونطعام يحتوي على نسبة عالية من الماء