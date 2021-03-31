خبيرة تغذية توضح طرق الحفاظ على صحتك في رمضان
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:52 م
غادة موسىطباعة
يهل علينا شهر رمضان، ومع كل ما يقدمه من حلويات، ليس من السهل الحفاظ على وزنك أو التحكم في نفسك، حيث يدور الشهر الفضيل حول الطعام والتجمعات، ومن الأطعمة الكريمية إلى الحلويات السكرية التي تجعلك تشتهي المزيد.
إليك بعض النصائح والحيل المفيدة من أخصائية التغذية الرائعة نور الجنزوري، التي درست التغذية في جامعة أكسفورد بروكس، حيث ستساعدك نصائحها على الحفاظ على لياقتك، وتوجيهك للحفاظ على الوزن طوال شهر رمضان.
نصائح عامة
نعلم جميعًا نصيحتين شهيرتين ومهمتين يجب مراعاتهما، اشرب الكثير من الماء، والبقاء بعيدا عن السكر.
الابتعاد عن الفواكه المجففة
لا عصائر، لأنها تحتوي أيضًا على الكثير من السكر
الابتعاد عن الصلصات الكريمية
لا تفرط في تناول الفاكهة
ابتعد عن الطعام المقلي، قم بصنعه في الفرن لأنه سيكون أخف على معدتك.
نصائح فطار رمضان
حاول أن تجعله روتينًا، وابدأ بسلطة أو حساء، وانتظر لمدة ساعة على الأقل أو نحو ذلك، بعد ذلك تناول وجبتك الرئيسية، والتي يجب أن تحتوي على الكربوهيدرات والدهون الصحية وبالتأكيد البروتين.
ستساعدك الاستراحة التي تأخذها بين الحساء والوجبة الرئيسية على عدم الإفراط في تناول الطعام، وقد تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.
نصائح سحور رمضان:
أشرب الكثير من الماء.
ابتعد عن الوجبات الخفيفة أو الأطعمة المالحة لأنها ستبقيك مجففًا.
لا تستهلك سوى السكريات الطبيعية.
حاولي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل والقهوة لأنها ستسبب الجفاف لجسمك.
خيارات السحور:
زبادي يوناني
الشوكولاتة الداكنة هي أيضًا وجبة خفيفة صحية
بيض
جبن
الخضار
الفواكه والبروتينات الخالية من الدهون
طعام يحتوي على نسبة عالية من الماء
إليك بعض النصائح والحيل المفيدة من أخصائية التغذية الرائعة نور الجنزوري، التي درست التغذية في جامعة أكسفورد بروكس، حيث ستساعدك نصائحها على الحفاظ على لياقتك، وتوجيهك للحفاظ على الوزن طوال شهر رمضان.
نصائح عامة
نعلم جميعًا نصيحتين شهيرتين ومهمتين يجب مراعاتهما، اشرب الكثير من الماء، والبقاء بعيدا عن السكر.
الابتعاد عن الفواكه المجففة
لا عصائر، لأنها تحتوي أيضًا على الكثير من السكر
الابتعاد عن الصلصات الكريمية
لا تفرط في تناول الفاكهة
ابتعد عن الطعام المقلي، قم بصنعه في الفرن لأنه سيكون أخف على معدتك.
نصائح فطار رمضان
حاول أن تجعله روتينًا، وابدأ بسلطة أو حساء، وانتظر لمدة ساعة على الأقل أو نحو ذلك، بعد ذلك تناول وجبتك الرئيسية، والتي يجب أن تحتوي على الكربوهيدرات والدهون الصحية وبالتأكيد البروتين.
ستساعدك الاستراحة التي تأخذها بين الحساء والوجبة الرئيسية على عدم الإفراط في تناول الطعام، وقد تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.
نصائح سحور رمضان:
أشرب الكثير من الماء.
ابتعد عن الوجبات الخفيفة أو الأطعمة المالحة لأنها ستبقيك مجففًا.
لا تستهلك سوى السكريات الطبيعية.
حاولي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل والقهوة لأنها ستسبب الجفاف لجسمك.
خيارات السحور:
زبادي يوناني
الشوكولاتة الداكنة هي أيضًا وجبة خفيفة صحية
بيض
جبن
الخضار
الفواكه والبروتينات الخالية من الدهون
طعام يحتوي على نسبة عالية من الماء