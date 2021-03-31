رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة تغذية توضح طرق الحفاظ على صحتك في رمضان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:52 م
طرق الحفاظ على صحتك
طرق الحفاظ على صحتك في رمضان
غادة موسى
طباعة
يهل علينا شهر رمضان، ومع كل ما يقدمه من حلويات، ليس من السهل الحفاظ على وزنك أو التحكم في نفسك، حيث يدور الشهر الفضيل حول الطعام والتجمعات، ومن الأطعمة الكريمية إلى الحلويات السكرية التي تجعلك تشتهي المزيد.

إليك بعض النصائح والحيل المفيدة من أخصائية التغذية الرائعة نور الجنزوري، التي درست التغذية في جامعة أكسفورد بروكس، حيث ستساعدك نصائحها على الحفاظ على لياقتك، وتوجيهك للحفاظ على الوزن طوال شهر رمضان.

نصائح عامة
نعلم جميعًا نصيحتين شهيرتين ومهمتين يجب مراعاتهما، اشرب الكثير من الماء، والبقاء بعيدا عن السكر.
الابتعاد عن الفواكه المجففة
لا عصائر، لأنها تحتوي أيضًا على الكثير من السكر
الابتعاد عن الصلصات الكريمية
لا تفرط في تناول الفاكهة
ابتعد عن الطعام المقلي، قم بصنعه في الفرن لأنه سيكون أخف على معدتك.

نصائح فطار رمضان
حاول أن تجعله روتينًا، وابدأ بسلطة أو حساء، وانتظر لمدة ساعة على الأقل أو نحو ذلك، بعد ذلك تناول وجبتك الرئيسية، والتي يجب أن تحتوي على الكربوهيدرات والدهون الصحية وبالتأكيد البروتين.
ستساعدك الاستراحة التي تأخذها بين الحساء والوجبة الرئيسية على عدم الإفراط في تناول الطعام، وقد تساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

نصائح سحور رمضان:
أشرب الكثير من الماء.
ابتعد عن الوجبات الخفيفة أو الأطعمة المالحة لأنها ستبقيك مجففًا.
لا تستهلك سوى السكريات الطبيعية.
حاولي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل والقهوة لأنها ستسبب الجفاف لجسمك.

خيارات السحور:
زبادي يوناني
الشوكولاتة الداكنة هي أيضًا وجبة خفيفة صحية
بيض
جبن
الخضار
الفواكه والبروتينات الخالية من الدهون
طعام يحتوي على نسبة عالية من الماء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي