انهيارات ثلجية في سويسرا

شهدت سويسرا ارتفاعًا كبيرًا في عدد الانهيارات الجليدية في شتاء هذا العام الذى انتهى لتوه بها، وفقًالبيانات لمعهد أبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في البلاد صدرت، اليوم الأربعاء.وأظهرت البيانات وقوع 215 انهيارًا جليديًا أضرت بالبشر في هذا الشتاء، وهو عدد يبلغ ضعف المتوسط خلال 20 عاما، كما أشار المعهد إلى أن تساقط الثلوج وتراكمه كان أكثر من المعتاد.وإجمالاً، سجل المعهد 318انهيارًا جليديًا في الفترة من أكتوبر إلى نهاية مارس، بما في ذلك الانهيارات التي أضرت بالممتلكات أو بالبشر، وتضرر إجمالي 296 شخصًا من الانهيارات الجليدية، وهو أعلى كثيرًا من المتوسط (177 شخصًا).