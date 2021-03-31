رصد 2350 مخالفة سرعة زائدة بالطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 9432 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2350 تجاوز السرعة المقررة، 290 مخالفة السير بدون تراخيص، 16 مخالفة موقف عشوائي، 39 مخالفات شروط التراخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.