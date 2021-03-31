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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رصد 2350 مخالفة سرعة زائدة بالطرق السريعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:49 ص
مخالفة سرعة زائدة
مخالفة سرعة زائدة
مريم جبل_ عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 9432 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2350 تجاوز السرعة المقررة، 290 مخالفة السير بدون تراخيص، 16 مخالفة موقف عشوائي، 39 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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