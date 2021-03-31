12 ألف مواطن سددوا غرامات الكمامات الواقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 12263 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12193، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 70 لعدم سداد الغرامة المقررة.وتحرير 582 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 170 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1503 شيش.جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.