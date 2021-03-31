نظر محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف إعلامي عراقي اليوم

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلًا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، مطالبة بـ5 ملايين جنيه تعويضًا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجة "مع الفارس"، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقًا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.