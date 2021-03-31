رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا قرب مستوى قياسي مرتفع

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:57 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
طباعة
استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، ليجري تداولها عند ما يقل بقليل عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما ظل المستثمرون يتوخون الحذر بعد أداء باهت لسهم شركة ديليفرو لتوصيل الطعام في بورصة لندن في أول جلسة له وسلسلة من نتائج أعمال الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش، ويمضي على مسار اختتام مارس بزيادة 6.5 بالمئة والربع الأول بربح 8.1%.

وفتحت أسهم ديليفرو عند ما يقل عن سعر طرحها العام الأولي، ونزلت ما يصل إلى 30% لتسجل 275 بنسا، وقامت الشركة بتسعير طرحها العام الأولي عند 390 بنسا للسهم، مما يُقيم الشركة عند 7.6 مليار جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار).

وتراجعت أسهم الشركات المناظرة في القارة، إذ نزل سهم جست إيت تيك أواي 2.7% وتراجع سهم ديليفري هيرو 1.9%.

وتراجع سهم إتش أند إم 1.2% بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة السويدية عن تكبد خسارة فصلية وقالت إنها لن توزع أرباحا في اجتماعها العام السنوي.

وواصل كريدي سويس تكبد خسائر لليوم الثالث بفعل مخاوف من أن خسائره ترتبط بانهيار صندوق أركيجوس كابيتال الذي تعثر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حصة مصر من مياه النيل خط أحمر».. تأكيد السيسى يتصدر اهتمامات صحف اليوم

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

أسرة «فتاة الساطور» تكشف حقيقة تقدم الجانى لخطبتها

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021


الصور

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

خبراء يعربون عن مخاوفهم من تحول أولمبياد طوكيو لبؤرة انتشار كورونا

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون