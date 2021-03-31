فشل جديد فى تشكيل الحكومة بكتالونيا

ظل إقليم كاتالونيا بدون حكومة جديدة، بعد أن فشل السياسي الانفصالي بيري أراجونيس في تحقيق الأغلبية المطلوبة في البرلمان ليصبح رئيس وزراء الإقليم الإسباني.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مني أراجونيس بالهزيمة في برلمان برشلونة بعد حصوله على 42 صوتًا مؤيدًا فقط، وهي نفس النتيجة التي حصل عليها في الجولة الأولى من الانتخابات وهي 33 صوتًا من حزبه الجمهوري اليساري والنواب التسعة المنتمين لحزب ترشيح الوحدة الشعبية «سي يو بي» اليساري الراديكالي.وكان يتطلب تصويت اليوم أغلبية بسيطة لانتخاب رئيس وزراء جديد للإقليم، وإذا لم يتم تشكيل حكومة بحلول 26 مايو المقبل، سيتم إجراء انتخابات جديدة.ورغم ذلك، لم تكن النتيجة مفاجئة بعد أن أعلن الحزب الانفصالي الليبرالي المحافظ «معًا من أجل كتالونيا» الذي يحتاج أراجونيس لدعمه ليفوز، أنه سيمتنع عن التصويت مثلما فعل خلال الجولة الأولى من التصويت.