أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:44 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 31-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.
محليًا، وشهد سعر الذهب في مصر تراجعًا ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 744 جنيهًا للجرام.
وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا ليسجل 850 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 744 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 638 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26350 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.
سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 850 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.
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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
محليًا، وشهد سعر الذهب في مصر تراجعًا ليسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 744 جنيهًا للجرام.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021
سعر جرام الذهب عيار 24 (850) جنيهًا
وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعًا ليسجل 850 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.
سعر جرام الذهب عيار 21 (744 جنيهًا)
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ ليسجل 744 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (638 جنيهًا)
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 638 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
سعر الجنيه الذهب اليوم (5945 جنيهًا)وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 5945 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.
سعر أوقية الذهب عيار 24
وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26350 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.
سعر كيلو الذهب عيار 24
سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 850 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.
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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.