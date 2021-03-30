مواعيد غلق المحلات والمطاعم الورش في رمضان 2021





مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان 2021

وجاء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم وخلافه خلال شهر رمضان على أن تكون مواعيد العمل من الساعة السابعة صباحًا، والإغلاق فى الساعة الحادية عشر مساءٍ، ويتم إضافة ساعة إضافية للغلق يومي الخميس والجمعة على أن يتم الغلق فى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.





مواعيد غلق وفتح الورش والأعمال الحرفية في رمضان 2021

ووفقا لقرار إدارة الأزمة فأن مواعيد غلق وفتح الورش والأعمال الحرفية فى رمضان سيكون يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 7 مساءً، مع استمرار السماح للورش الموجودة على الطرق وبجوار محطات البنزين والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين خلال الـ24 ساعة.





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وجاء في سياق القرار، تكليف كلاً من وزير السياحة ووزير الآثار ووزير التنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي لضمان السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرهما لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

موقف الدورات الرمضانية والمسابقات الرياضية فى رمضان 2021 كما قررت اللجنة عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة مع استئناف المسابقات الرياضية المحتلفة للناشئين خلال شهر رمضان لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.



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أوضح الدكتور مصطفى دبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، قبل 15 يوم من بداية شهر رمضان، أن الاجتماع يهدف للإعلان عن القواعد والضوابط والإجراءات الاحترازية الواجب مراعتها وتطبيقها والالتزام بها خلال الشهر الكريم، ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على تجنب تسبب بعض الطقوس التى يعتاد عليها المواطنين خلال الشهر المعظم فى حدوث ارتفاع جديد فى أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 على غرار ما حدث فى العام الماضي.

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان 2021 بداية من السبت 17 إبريل حتى يوم الخميس 30 سبتمبر.