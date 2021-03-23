رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرضها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:57 م
مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021
حسين الجندي
طباعة
ترصد «الدستور» في التقرير التالي أسماء مسلسلات رمضان 2021، وقنوات العرض، حيث وصلت الاعمال الدرامية لـ30 عمل تليفزيوني، منهم مسلسل «نسل الأغراب» ويتناول في أجواء درامية إحدي قصص المجتمع الصعيدي، ويظهر الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة وهما بطلا المسلسل كأشقاء من نفس الأب، والمسلسل بطولة: السقا وكرارة، مي عمر، هبة مجدي، نجلاء بدر، محمد مهران، أحمد داش، إنجي المقدم، تأليف وإخراج محمد سامي، وتقرر عرضه عبر فضائية MBC MASR.

مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويعرض عبر شبكة قنوات ON E وONE DRAMA، وأيضًا مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ويعرض عبر فضائية MBC ONE وفضائية العراق.

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرضها

أسم المسلسلقنوات العرض
نسل الاغرابMBC MASR
الاختيار 2ON E  - ONE DRAMA - MBC One
نجيب زاهي زركشART حكايات  - ON
ملوك الجدعنةMBC MASR - شاهد VIP
اللى ملوش كبيرCBC - CBC Drama
القاهرة كابولCBC
حرب أهليةCBC - CBC Drama
موسىdmc - dmc دراما - Watch IT
أحسن أب  الحياة
كوفيد 25ON E -ON drama
بين السما والأرضON E -ON drama
النمر الحياة
المداحقناة دبي
لحم غزالMBC مصر
خالى بالك من زيزيMBC MASR -MBC MASR 2
بنت السلطانالنهار - النهار دراما
ضد الكسرCBC
هجمة مرتدةON E - CBC
ضل راجلالحياة


ومن ضمن مسلسلات رمضان مسلسل نجيب زاهي زركش ليحيي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني، وتقرر عرضه عبر فضائية ART وشبكة قنوات ON، ومسلسل اللي مالوش كبير من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات CBC.

ومن ضمن الأعمال أيضًا مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل لحم غزال" من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" للفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي، ومسلسل الملك، وهو من بطولة كلا من الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل عرض مسلسل بنت السلطان وضد الكسر وضل راجل فى رمضان 

كما يتم عرض في شهر رمضان مسلسل "بنت السلطان"، من بطولة روجينا وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد، ومسلسل "أمن قومي" من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، ومسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال، وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

ويعرض أيضًا مسلسل القاهرة كابول، ويتناول المسلسل في إطار اجتماعي المؤامرات التي تحدث في مصر والمنطقة العربية من خلال ثلاث قصص لكل منها بطل، والمسلسل بطولة: خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسني شتا، وتأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات CBC.

ومن الاعمال الضخمة أيضا مسلسل "حرب أهلية" الذي يدور في إطار اجتماعي، ويشاركها البطولة كل من باسل خياط، جميلة عوض، أروي جودة، خالد أنور، رشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات "CBC وCBC دراما".

قائمة مسلسلات رمضان 2021

ويعرض أيضًا مسلسل "كل ما نفترق" للنجمين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومسلسل "عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، ومسلسل "فارس بلا جواز" للفنان مصطفى قمر، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومسلسل "الطاووس" للفنان جمال سليمان وسميحة أيوب، من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.. للإطلاع على القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2021 اضغط هنا.

وتقدم الفنانة مني زكي مسلسل "لعبة نيوتن" ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويقدم مسلسل "أحسن أب" أحد المسلسلات الكوميدية القصيرة في رمضان 2021، من بطولة علي ربيع، ويسير علي طريقة الـ 15 حلقة، تقرر عرضه علي شبكة قنوات الحياة، وومن أولي المسلسلات التي تم الكشف عن أنها 15 حلقة فقط، مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي يحمل اسم "كوفيد 25"، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات ON E وONE DRAMA.

اسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرضها

ويعود هاني سلامة بعد غيابه العام الماضي بمسلسل بين السما والأرض المأخوذ من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وتقرر عرضها عبر شبكة قنوات ON، كما يعرض مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ومسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني وريهام عبدالغفور، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

مصرع 2800 وإصابة 26 ألفًا فى حوادث مرورية بالجزائر خلال عام

اختيار 8 مرشحين للمنافسة على جائزة «فن جميل»

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومى للسينما الـ23 وتسلم جوائزه للفائزين

يوم ميلاده عيدًا للكاريكاتير.. تعرف على قصة حياة الفنان «رخا»

عواض: فعاليات المسارح المتنقلة تجوب المحافظات بعروض دار الأوبرا

«بطلها شيشانق المصري المنتصر على مملكة إسرائيل».. خرافة حكم الأمازيغ لمصر