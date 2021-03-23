أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرضها
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:57 م
حسين الجنديطباعة
ترصد «الدستور» في التقرير التالي أسماء مسلسلات رمضان 2021، وقنوات العرض، حيث وصلت الاعمال الدرامية لـ30 عمل تليفزيوني، منهم مسلسل «نسل الأغراب» ويتناول في أجواء درامية إحدي قصص المجتمع الصعيدي، ويظهر الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة وهما بطلا المسلسل كأشقاء من نفس الأب، والمسلسل بطولة: السقا وكرارة، مي عمر، هبة مجدي، نجلاء بدر، محمد مهران، أحمد داش، إنجي المقدم، تأليف وإخراج محمد سامي، وتقرر عرضه عبر فضائية MBC MASR.
مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويعرض عبر شبكة قنوات ON E وONE DRAMA، وأيضًا مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ويعرض عبر فضائية MBC ONE وفضائية العراق.
ومن ضمن مسلسلات رمضان مسلسل نجيب زاهي زركش ليحيي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني، وتقرر عرضه عبر فضائية ART وشبكة قنوات ON، ومسلسل اللي مالوش كبير من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات CBC.
ومن ضمن الأعمال أيضًا مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل لحم غزال" من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" للفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي، ومسلسل الملك، وهو من بطولة كلا من الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.
ويعرض أيضًا مسلسل القاهرة كابول، ويتناول المسلسل في إطار اجتماعي المؤامرات التي تحدث في مصر والمنطقة العربية من خلال ثلاث قصص لكل منها بطل، والمسلسل بطولة: خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسني شتا، وتأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات CBC.
ومن الاعمال الضخمة أيضا مسلسل "حرب أهلية" الذي يدور في إطار اجتماعي، ويشاركها البطولة كل من باسل خياط، جميلة عوض، أروي جودة، خالد أنور، رشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات "CBC وCBC دراما".
وتقدم الفنانة مني زكي مسلسل "لعبة نيوتن" ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويقدم مسلسل "أحسن أب" أحد المسلسلات الكوميدية القصيرة في رمضان 2021، من بطولة علي ربيع، ويسير علي طريقة الـ 15 حلقة، تقرر عرضه علي شبكة قنوات الحياة، وومن أولي المسلسلات التي تم الكشف عن أنها 15 حلقة فقط، مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي يحمل اسم "كوفيد 25"، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات ON E وONE DRAMA.
مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويعرض عبر شبكة قنوات ON E وONE DRAMA، وأيضًا مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ويعرض عبر فضائية MBC ONE وفضائية العراق.
أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرضها
|أسم المسلسل
|قنوات العرض
|نسل الاغراب
|MBC MASR
|الاختيار 2
|ON E - ONE DRAMA - MBC One
|نجيب زاهي زركش
|ART حكايات - ON
|ملوك الجدعنة
|MBC MASR - شاهد VIP
|اللى ملوش كبير
|CBC - CBC Drama
|القاهرة كابول
|CBC
|حرب أهلية
|CBC - CBC Drama
|موسى
|dmc - dmc دراما - Watch IT
|أحسن أب
|الحياة
|كوفيد 25
|ON E -ON drama
|بين السما والأرض
|ON E -ON drama
|النمر
|الحياة
|المداح
|قناة دبي
|لحم غزال
|MBC مصر
|خالى بالك من زيزي
|MBC MASR -MBC MASR 2
|بنت السلطان
|النهار - النهار دراما
|ضد الكسر
|CBC
|هجمة مرتدة
|ON E - CBC
|ضل راجل
|الحياة
ومن ضمن مسلسلات رمضان مسلسل نجيب زاهي زركش ليحيي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني، وتقرر عرضه عبر فضائية ART وشبكة قنوات ON، ومسلسل اللي مالوش كبير من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات CBC.
ومن ضمن الأعمال أيضًا مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل لحم غزال" من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" للفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي، ومسلسل الملك، وهو من بطولة كلا من الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.
تفاصيل عرض مسلسل بنت السلطان وضد الكسر وضل راجل فى رمضانكما يتم عرض في شهر رمضان مسلسل "بنت السلطان"، من بطولة روجينا وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد، ومسلسل "أمن قومي" من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، ومسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال، وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.
ويعرض أيضًا مسلسل القاهرة كابول، ويتناول المسلسل في إطار اجتماعي المؤامرات التي تحدث في مصر والمنطقة العربية من خلال ثلاث قصص لكل منها بطل، والمسلسل بطولة: خالد الصاوي، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسني شتا، وتأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات CBC.
ومن الاعمال الضخمة أيضا مسلسل "حرب أهلية" الذي يدور في إطار اجتماعي، ويشاركها البطولة كل من باسل خياط، جميلة عوض، أروي جودة، خالد أنور، رشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات "CBC وCBC دراما".
قائمة مسلسلات رمضان 2021ويعرض أيضًا مسلسل "كل ما نفترق" للنجمين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومسلسل "عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، ومسلسل "فارس بلا جواز" للفنان مصطفى قمر، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومسلسل "الطاووس" للفنان جمال سليمان وسميحة أيوب، من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.. للإطلاع على القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2021 اضغط هنا.
وتقدم الفنانة مني زكي مسلسل "لعبة نيوتن" ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويقدم مسلسل "أحسن أب" أحد المسلسلات الكوميدية القصيرة في رمضان 2021، من بطولة علي ربيع، ويسير علي طريقة الـ 15 حلقة، تقرر عرضه علي شبكة قنوات الحياة، وومن أولي المسلسلات التي تم الكشف عن أنها 15 حلقة فقط، مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي يحمل اسم "كوفيد 25"، وتقرر عرضه عبر شبكة قنوات ON E وONE DRAMA.