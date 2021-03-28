اعرف البداية| موعد شهر رمضان 2021 في مصر

موعد شهر رمضان 2021 في مصر

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ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد شهر رمضان 2021 في مصر، ومن المقرر أن يكون أول يوم في شهر رمضان الكريم، الثلاثاء الموافق ١٣ ابريل المقبل، ويوافق العام الهجري ١٤٤٢ ه، وسيتم تحديد رؤية شهر رمضان ٢٠٢١ في ١١ أبريل المقبل.باقي أيام على حلول شهر رمضان الكريم، حيث أعلن خبراء الفلك في وقت سابق، أن أول يوم لشهر رمضان سيكون يوم 13 أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، وأظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما.شهر رمضان ينتظره جميع المسلمين في كل انحاء العالم، الذين يقومون فيه بأداء الصلوات في المساجد، وخصوصا صلاة التراويح، بالإضافة إلى الصيام، وحفظ القرآن، ويتبقي حوالي ١٦ يوم على حلول شهر رمضان الكريم للعام الهجري ١٤٤٢ ه.ر يبحث الكثير عنها حيث قالت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، انه سيتم استئناف صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، مرة اخري، بعد توقفها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنين من انتشار الفيروس، لكن عودة التراويح ستكون هذا العام وفقا لعدد من الشروط والضوابط الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وأبرزها مراعاة مسافات التباعد بين المصلين في كافة المساجد علي مستوي الجمهورية، وسيتم السماح بالصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المسجد.وكانت أخر صلاة للتروايح في رمضان عام 2019، وتم منع إقامتها في شهر رمضان الماضى لعام ٢٠٢٠، وتعمل وزارة الأوقاف في الوقت الحالي على تجهيز كافة انواع الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين داخل المساجد في شهر رمضان الكريم المقبل، وتكثف وزارة الأوقاف عمليات النظافة والتعقيم لاستقبال المواطنين في شهر رمضان المقبل، ويجب على كل مصلي ارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.