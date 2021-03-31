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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:31 ص
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للوزارة، أنه بعد إجراء 1129 فحصًا تم تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 34 مصابًا ليصل إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا 17824، وإجمالي حالات الشفاء إلى 17072، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 449.

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