موريتانيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان للوزارة، أنه بعد إجراء 1129 فحصًا تم تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 34 مصابًا ليصل إجمالي حالات الإصابة في موريتانيا 17824، وإجمالي حالات الشفاء إلى 17072، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 449.